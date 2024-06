Starcie gigantów w Copa America 2024. Gdzie oglądać mecze Brazylii i Argentyny? Transmisja na żywo

W kadrze Argentyny znalazł się Lionel Messi, który 24 czerwca skończy 37 lat. To dla niego szansa na trzecie trofeum z drużyną narodową w karierze. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii długo nie potrafił zdobyć żadnego. Przegrał m.in. finał mistrzostw świata 2014 oraz trzech edycji Copa America (2007, 2015, 2016).

W turnieju bierze udział 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Po dwa najlepsze zespoły z każdej z nich awansują do ćwierćfinałów. Później rywalizacja będzie toczyć się w systemie pucharowym, przy czym inaczej niż w mistrzostwach Europy planowany jest też mecz o trzecie miejsce.

Messi w czwartek po raz 183. wystąpił w narodowych barwach, a na jego koncie jest 108 goli i 56 asyst. 13 trafień uzyskał w Copa America. Do najlepszych w tej klasyfikacji w historii tej imprezy - Brazylijczyka Zizinho i Argentyńczyka Norberto Mendeza - brakuje mu czterech.

Messi zapewniał wcześniej, że mundial w Katarze będzie jego ostatnim. Teraz nie jest już tego taki pewien.

- Czas pokaże, czy zagram w mistrzostwach świata 2026, czy nie. Tak długo, jak będę czuł się dobrze i będę miał pewność, że jestem w stanie pomóc drużynie, to będę to robił. Dziś skupiam się tylko na tym, żeby być w formie na Copa America. Jeśli ten turniej dobrze nam wyjdzie, a ja będę mógł dalej grać w reprezentacji, to może tak się stanie - mówił Messi kilka miesięcy temu, gdy leczył kontuzję.