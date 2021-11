Stary Sącz. Wielkie otwarcie browaru w miejscu dawnej "Przystani". Restauracja i piwo rzemieślnicze warzone na miejscu [ZDJĘCIA]

Wielkie otwarcie browaru w Starym Sączu

To kolejne, ale nieliczne miejsce na mapie Sądecczyzny, w którym można napić się kraftowego piwa. W Starym Sączu, w miejscu w którym znajdowała się słynna „Przystań” przy DK87 sądecką firmę Ersbet wybudowała browar. Powstał on w urokliwym miejscu wśród drzew, zaraz przy ścieżce rowerowej VeloDunajec w okolicy stacji paliw Orlen oraz McDonald's. W dzień otwarcia nie zabrakło chętnych do spróbowania rzemieślniczego piwa. W browarze też znajduje się dwupoziomowa restauracja. Na wiosnę przewidziano uruchomienie tarasu z widokiem.