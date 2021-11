Strażacy spieszyli do wypadku. Zostali zawróceni do kolejnego, groźniejszego Stanisław Śmierciak

Strażackie zastępy PSP z Krynicy-Zdroju mknęły do wypadku, który zdarzył się na szosie w Łabowej, niemal w połowie odległości pomiędzy kurortem i Nowym Sączem. Zanim tam dotarły zostały zawrócone. Oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa PSP w Nowym Sączu skierował do groźniejszego zdarzenia na jednej z ulic w centrum uzdrowiska, a do Łabowej wyruszyły roty z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP w Nowym Sączu. Do czasu ich przybycia akcję ratowniczą na drodze krajowej nr 75 mieli prowadzić sami druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabowej.