Strażacy wspierali Pogotowie Ratunkowe, gdy na Sądecczyźnie brakowało karetek Stanisław Śmierciak

W środę na Sądecczyźnie strażacy wyjeżdżali nie tylko do gaszenia pożarów i niesienia pomocy ofiarom wypadków drogowych. Wiele razy wyruszali, by zastąpić zespoły ratownictwa medycznego, gdy w regionie wszystkie karetki Pogotowia Ratunkowego były zajęte. Taka sytuacja powstała m.in. z powodu raptownie zwiększającej się ilości wezwań do zachorowań spowodowanych koronawirusem.