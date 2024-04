Studia w Krakowie. TOP 10 najdroższych kierunków studiów w Krakowie. Ceny zwalają z nóg!

Ranking TOP 10 najdroższych kierunków studiów w Krakowie

Zobacz, które kierunki studiów okazały się być tymi najdroższymi. Kosztują nawet kilkaset tysięcy! Chcąc przejść do kolejnego zdjęcia, przesuwaj w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

W naszym zestawieniu najdroższych studiów znalazły się zarówno kierunki techniczne, medyczne, jak i... artystyczne. Wbrew pozorom okazało się, że wysokie ceny to nie tylko domena prywatnych uczelni - bardzo drogo jest także na kultowych, publicznych uniwersytetach, takich jak: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska czy AGH.

Kraków nie bez przyczyny nazywany jest "Miastem Studentów". W mieście działa bowiem kilkanaście uczelni - publicznych, prywatnych czy katolickich, oferujących kandydatom szeroką gamę kierunków z różnych dziedzin nauki.

Pomimo tego, że większość kierunków jest bezpłatna, za naukę na uczelniach prywatnych oraz studiach w trybie niestacjonarnym na publicznych uniwersytetach niestety trzeba zapłacić. W większości są to koszty w wysokości od 2.500 do 3.500 zł za jeden semestr, co czyni je dosyć przystępne cenowo.