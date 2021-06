Sucha. Dziwny wypadek pod Olkuszem. Fiat wisiał na płocie. To cud, że nikt nie zginął. Jak się okazuje, kierowca był pijany [ZDJĘCIA]

Olkuska policja informuje

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 16. Dyżurny wolbromskiej policji został powiadomiony, że w miejscowości Sucha, kierowca seicento wjechał w ogrodzenie znajdujące się przy jednej z posesji. Świadkiem tego zdarzenia był inni kierowca, który widział jak seicento z dużą prędkością jedzie całą szerokością jezdni, po czym wjeżdża do rowu i dachuje. Świadek zatrzymał swój samochód i podbiegł do mężczyzny, by udzielić mu pomocy. Kiedy policjanci przyjechali na miejsce w rozmowie z mężczyzną wyczuli alkohol. Zachowanie 30-latka wyraźnie wskazywało, że jest nietrzeźwy. W związku z tym, policjanci pobrali mu krew do badania. 30-latek z obrażeniami twarzy oraz nogi trafił do szpitala.