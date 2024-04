Sylwester Marzeń z TVP w Tarnowie? Chciałby tego nowy prezydent. Jakub Kwaśny zapowiada powrót koncertów i imprez plenerowych do Tarnowa

Tarnów marzy o "Sylwestrze Marzeń"

Jakub Kwaśny, który zwyciężył wybory na prezydenta Tarnowa, jeszcze podczas kampanii zapowiadał, że jednym z jego priorytetów jest to, aby ożywić miasto społecznie i kulturalnie. Mówił o powrocie do organizacji imprez sylwestrowych na tarnowskim Rynku oraz większej liczbie wydarzeń plenerowych i ogólnodostępnych koncertów. Pierwszym krokiem, jaki wykonał w tej sprawie, był kontakt z prezesem TVP Tomaszem Sygutem.

Chodziło o Sylwester Marzeń, który telewizja publiczna od kilku lat organizowała w Zakopanem. Nowy burmistrz miasta , Łukasz Filipowicz nie chce już, aby pod Giewontem witać hucznie nowy rok z gwiazdami muzyki.

- Z panem Tomaszem Sygutem akurat się znamy i napisałem od razu do niego, jak się dowiedziałem, że Sylwester Marzeń jest do wzięcia. Natomiast wiem już, że telewizja ma trochę inną koncepcję i pan prezes myśli bardziej o formule imprez wakacyjnych i ma się do mnie odzywać. Będę pilotował sprawę, bo chcę faktycznie, żeby jakaś impreza Telewizji Polskiej w Tarnowie się odbyła - mówi "Gazecie Krakowskiej" Jakub Kwaśny.