Syrop piernikowy na Boże Narodzenie. Doskonały do kawy czy herbaty lub do ciast [PRZEPIS]

Syrop piernikowy można stosować jako dodatek do kawy, herbaty lub ciepłego mleka. Świetnie sprawdzi się również jako polewa do ciast.

Składniki

250 g wody

150 g cukru trzcinowego

1 płaska łyżeczka cynamonu, mielonego

5 goździków

1 płaska łyżeczka imbiru, suszonego, mielonego

1 gwiazdka anyżu

1 ziarno kardamonu, całego

2 ziarna ziela angielskiego

Przygotowanie:

1. Do garnka wlać wodę, dodać cukier, cynamon, goździki, imbir, anyż, kardamon i ziele angielskie. Doprowadzić do wrzenia i gotować 20 min. Syrop przelać do słoika, odstawić do ostudzenia na ok. 30 min.

2. Do garnka lub miski włożyć drobne sitko, wyłożyć je dodatkowo potrójną warstwą gazy. Do sitka ostrożnie wlać zawartość słoika, pozostawić na ok. 5 min, aby syrop spłynął do naczynia. W tym czasie opłukać słoik, następnie bardzo dokładnie odcisnąć gazę dłońmi. Wyjąć sitko. Syrop przelać do opłukanego słoika lub czystej szklanej butelki.