Wykwintne śledzie na Wigilię i święta: z ziołami, korzenne i curry [PRZEPISY]

I to nawet w małych porcjach – dzienne zapotrzebowanie na kwasy omega-3 pokrywa w pełni zaledwie 4-cm kawałek tej ryby. Jej mięso dostarcza także mnóstwo dobrze przyswajalnego białka oraz potasu, fosforu, wapnia, jodu i witaminy. D3.

Są też niezbędne do produkcji tzw. hormonów szczęścia, serotoniny i dopaminy.

Śledzie na święta? Obowiązkowo! Śledzie to jedne z najzdrowszych ryb, które są też przystępne cenowo. Ich tłuste mięso jest skarbnicą kwasów z grupy omega-3 wspomagających pamięć, koncentrację oraz odporność.

Najlepsze śledzie na wigilijny stół

Najlepsze są grube i mięsiste, pozbawione skóry płaty a là matias – uwaga, lepiej unikać takich z zalewy z dodatkiem octu, ponieważ są nieprzyjemnie twarde. Płaty zwykle wymagają wymoczenia w wodzie lub mleku – jak długiego, to zależy już tylko od stopnia ich słoności i preferencji smakowych.

Śledzie i dodatki

Zobaczcie przepisy na pyszne śledzie na święta Bożego Narodzenia:

Aromatyczne śledzie ziołowe na wigilijny stół [PRZEPIS]

Wykonanie: Śledzie osączyć, ewentualnie wymoczyć. Pokroić na kawałki. Cebulę posiekać, wymieszać z sokiem i skórką z cytryny, miodem oraz przyprawami, na koniec połączyć ze śledziami. Przełożyć do słoika, zalać olejem. Zakręcić, wstawić do lodówki na min. 48 godz.

Korzenne śledzie z piernikiem na święta [PRZEPIS]

Składniki:

5 dag suszonych kapeluszy borowików

6 płatów śledziowych a là matias w zalewie

150 ml gotowego grzańca (wina)

2 łyżki oleju

4 czerwone cebule

5 łyżek octu jabłkowego

łyżka brązowego cukru

4 goździki Appetita

2 ziarna ziela angielskiego Appetita

duża szczypta cynamonu mielonego Appetita

duża szczypta imbiru mielonego Appetita

kilka suchych pierników lub ciastek korzennych bez lukru

Wykonanie:

Grzyby zalać na noc wodą, obgotować, odcedzić i posiekać. Śledzie osączyć, szybko przepłukać, włożyć do naczynia i zalać zimnym grzańcem. Odstawić na 4–5 godz. w chłodne miejsce. Cebule posiekać, wrzucić do rondla, na rozgrzany olej, dodać cukier, ocet, goździki (można je rozgnieść) i ziele angielskie. Smażyć, mieszając, aż powstanie gęsta, szklista konfitura. Dołożyć grzyby, przyprawić do smaku cynamonem i imbirem, wymieszać, odstawić.

Śledziowe płaty osączyć, pokroić na kawałki, ułożyć na półmisku. Przykryć cebulowo-grzybową konfiturą, posypać z wierzchu pokruszonymi piernikami albo ciastkami. Skropić dodatkowo grzańcem.