Przepisy na świąteczne śledzie: po cygańsku, po kaszubsku, w pomidorach, z burakiem, z żurawiną

Śledzie na Boże Narodzenie: po cygańsku, po kaszubsku, w pomidorach, z burakiem, czy z żurawiną! Zobaczcie sprawdzone przepisy naszych Czytelników na wyjątkowe śledzie na świąteczny stół.

Śledzie to jedno z dań które musi pojawić się na świątecznym stole. Hitem są śledzie po cygańsku czy kaszubsku. Zrobione w domu smakują obłędnie.

Wigilijne śledzie z rodzynkami w pomidorach [PRZEPIS]

Wigilijne śledzie z rodzynkami w pomidorach. Fot. Andżelika Knop Składniki 7 filetów śledziowych a'la matias

250 g rodzynek sułtańskich

2 średnie cebule

sok z połowy cytryny

szklanka ketchupu pikantnego

1/2 szklanki oleju słonecznikowego

sól, gałka muszkatołowa Składniki na marynatę 1 l wody

4 liście laurowe

4 ziela angielskie

4 goździki

4 kulki pieprzu

1/2 szklanki octu spirytusowego

1 łyżeczka cukru

2 średnie cebule pokrojone w półplasterki Wykonanie

Do garnka wlej wodę, dodaj liście laurowe, ziele angielskie, goździki, pieprz, ocet, cukier i cebulę. Całość zagotuj, a następnie pozostaw do przestygnięcia. Następnie do marynaty przełóż filety i odstaw je na 24 godziny w chłodne miejsce.

Po tym czasie filety śledziowe wyjmij z marynaty, pokrój na trzycentymetrowe kawałki.

Cebulę obierz, pokrój w plastry. Rodzynki zalej wrzątkiem i pozostaw na 10 minut. Na patelni rozgrzej niewielką ilość oleju, a następnie podsmaż na niej cebulę, po czym dodaj odsączone rodzynki, lekko posól i odstaw do przestygnięcia. W misce wymieszaj ketchup z olejem, dodaj ostudzoną cebulę z rodzynkami, sok z cytryny, dopraw do smaku. Do sosu dodaj pokrojone filety śledziowe, wszystko razem wymieszaj. Odstaw na 2 godziny. Podawaj z pieczywem.

Przepis Andżeliki Knop

Pyszny śledź ze śliwkami i rodzynkami na wigilijny stół [PRZEPIS]

Pyszny śledź ze śliwkami i rodzynkami na wigilijny stół. Fot. 123 RF Składniki filety śledziowe a la matjas (ok. 8 sztuk)

śliwki suszone bez pestek - 100 g

papryka marynowana - 2 sztuki

rodzynki - 50 g

pieczarki – 10 sztuk

cebula (najlepiej szarotka) – 2 sztuki

olej rzepakowy - 1/3 szklanki

pieprz mielony, papryka słodka do smaku

natka pietruszki - 2 łyżki



Wykonanie

Filety śledziowe pokroić w kawałki długości około 2 cm.

Paprykę wyjąć z zalewy i pokroić na paseczki.

Śliwki i rodzynki włożyć do miseczki, zalać wrzątkiem i odstawić na 10 minut. Następnie dobrze odsączyć na sicie i osuszyć na papierowym ręczniku.

Pieczarki średniej wielkości oczyścić, umyć i osuszyć, pokroić w cienkie plasterki.

Obrane szalotki drobniutko posiekać.

W salaterce wymieszać śledzie ze śliwkami, rodzynkami papryką, pieczarkami i cebulą. Posypać grubo mielonym pieprzem i papryką słodką. Wlać olej i jeszcze raz wymieszać.

Wstawić do lodówki na co najmniej 3 godziny (a najlepiej na cała noc) - wtedy smaki jeszcze bardziej się przegryzą.

Przed podaniem posypać posiekaną natką pietruszki.

Przepis Janiny Czai

Śledzie po cygańsku na Wigilię [PRZEPIS]

Śledzie po cygańsku na Wigilię. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 1/2 kg śledzi matiasów

2 cebule

3 ogórki konserwowe

oliwa do smażenia Sos: 1/2 szklanki wody

1,5 łyżki oleju

150 ml ketchupu łagodnego

1,5 łyżki octu

1,5 łyżeczki cukru

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1/2 łyżki papryki słodkiej mielonej

sól

pieprz

Wykonanie

1. Wszystkie składniki sosu przełożyć na garnka. Gotować na małym ogniu około 10 minut. Odstawić do przestudzenia.

2. Śledzie matiasy moczyć godzinę we wodzie. Następnie osuszyć i pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę pokroić w piórka i zeszklić na oliwie. Ogórki konserwowe zetrzeć na tarce o dużych oczkach.

3. Śledzie wymieszać z ogórkami, cebulą i zimnym sosem pomidorowym. Doprawić do smaku solą oraz pieprzem. Przygotowane śledzie odstawić na kilka godzin w chłodne miejsce, aby smaki się "przegryzły".

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga "Tradycyjna kuchnia Kasi"

Śledzie po kaszubsku z ogórkami i koncentratem pomidorowym na Boże Narodzenie [PRZEPIS]

Śledzie po kaszubsku z ogórkami i koncentratem pomidorowym. Fot. Sylwia Ładyga Składniki: ok. 60 dag filetów śledziowych

5 ogórków konserwowych

2 cebule

koncentrat pomidorowy lub passata pomidorowa

125 ml oleju

1 łyżka octu

4 liście laurowe

1 łyżeczka ziela angielskiego

sól, pieprz, ostra papryka

Wykonanie śledzi po kaszubsku:

Namoczone (najlepiej przez noc) filety śledziowe pokroić w kostkę.

W garnku rozgrzać odrobinę oleju, dodać pokrojoną w piórka cebulę, zezłocić.

Dolać resztę oleju, łyżkę octu, pokruszone listki laurowe, ziele angielskie i pokrojone w kostkę ogórki.

Zalać wodą i koncentratem pomidorowym.

Doprawić cukrem i dokładnie wymieszać.

Dusić na wolnym ogniu ok. 15 minut mieszając od czasu do czasu. Dodać śledzie, doprawić solą, pieprzem i odrobiną papryki, dokładnie wymieszać i zdejmujemy w ognia. Odstawić do ostudzenia.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga "Ostra na słodko", uczestniczki kulinarnego show MasterChef.

Niebanalne śledzie z burakiem na świąteczny stół [PRZEPIS]

Niebanalne śledzie z burakiem na świąteczny stół. Fot. Anna Hoszowska Składniki filety śledziowe – 4 sztuki

buraczek ugotowany – 1 sztuka

jajka – 2 sztuki

jabłko – 1 sztuka

por – 1/2 sztuki

groszek konserwowy- 5 łyżek

chrzan – 1 łyżeczka

śmietana 22% – 2 łyżki

sok z cytryny – do smaku

pieprz – do smaku

szczypiorek – do dekoracji

Wykonanie:

Filety śledziowe odsączyć z zalewy i zalać wodą. Moczyć ok. 3 godzin. Następnie osuszyć i pokroić na małe kawałki. Jajka ugotować na twardo. Jabłko obrać ze skórki. Posiekać drobno pora, dodać starego na tarce o grubych oczkach buraczka i wymieszać ze śledziami. Dodać pokrojone w kosteczkę jabłko oraz posiekane jajka.

Wymieszać całość ze śmietaną i doprawić do smaku sokiem z cytryny, chrzanem oraz pieprzem. Nie solić, bo śledzie oddadzą jeszcze sól – dosolić ewentualnie dopiero tuż przed podaniem.

Wstawić na godzinę do lodówki. Dla dekoracji posypywać szczypiorkiem.

Smacznego.

Przepis Anny Hoszowskiej

Świąteczne śledzie w śmietanie z żurawiną i jabłkiem [PRZEPIS]

Świąteczne śledzie w śmietanie z żurawiną i jabłkiem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki: ½ kg śledzi matiasów

1 jabłko

1 cebula czerwona

5 dag suszonej żurawiny

6 łyżek śmietany 18%

sok z ½ cytryny

szczypta cukru

sól

pieprz

Wykonanie:

1. Śledzie moczyć dobę we wodzie. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Posolić i odstawić na 15 minut.

2. Jabłko obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Przełożyć do miski. Dodać śmietanę, cebulę, żurawinę oraz sok z cytryny. Dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Doprawić do smaku cukrem, solą oraz pieprzem.

3. Dodać śledzie. Wymieszać i odstawić na godzinę w chłodne miejsce, aby śledzie się „przegryzły”. Gotowe śledziki wyłożyć na talerz.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna Kuchnia Kasi”

