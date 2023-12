Sekretny świat rodzynek, czyli suszone winogrona pod lupą [PORADNIK, PRZEPIS]

Rodzynki to bakalie uniwersalne. Pasują zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych.

Rodzynki to tajemnicze bakalie, nie wszyscy wiedzą, że powstają one z dobrze wysuszonych, w ciepłym tureckim słońcu winogron. Ich zbiory rozpoczynają się na przełomie sierpnia i września i są prawdziwym wydarzeniem wśród lokalnych plantatorów.

Sekretny świat rodzynek zachwyca od wieków. Jego miłośnikami są wielbiciele podróży, poznawania nowych smaków, kulinarnych eksperymentów. Rodzynki są idealnym składnikiem zarówno dań słodkich, jak i dobrym urozmaiceniem wytrawnych potraw i sałatek. Ich spożywanie świetnie wpływa na zdrowie dzięki właściwościom odżywczym i witaminom, jakie zawarte są w tych bursztynowych bakaliach.

53 potrawy z rodzynkami

Według historycznych zapisów, już na dworze sułtana Sulejmana spożywano ogromne ilości bakalii. Do tych szczególnie ulubionych przez sułtana należały: suszone figi, morele, orzechy i właśnie rodzynki. Jak wskazują zapisy nadwornych kronikarzy, podczas jednego z wydawanych przez sułtana przyjęć przygotowano 53 różne potrawy, w których główną rolę odgrywały jego ulubione rodzynki!

Tureckie rodzynki

Winogrona, z których powstają najlepsze rodzynki, uprawiane są w rejonach tureckiego miasta Izmir. To obszary o gorącym klimacie, które słyną z przepięknych górzystych terenów. Tam rozpościerają się pachnące z odległości wielu kilometrów plantacje słodkich i soczystych winorośli. Ich zbiory odbywają się, gdy kiście winogron są już bardzo dojrzałe i soczyste. Wszystko po to, aby po wysuszeniu zachować jak najwięcej wartościowego miąższu.

- Rodzynki to tajemnicze bakalie, nie wszyscy wiedzą, że powstają one z dobrze wysuszonych, w ciepłym tureckim słońcu winogron. Ich zbiory rozpoczynają się na przełomie sierpnia i września i są prawdziwym wydarzeniem wśród lokalnych plantatorów. Mieszkańcy okolicznych wiosek zaangażowani są w zbiory, a wieczorami odbywa się wspólne świętowanie – mówi Katarzyna Bujakiewicz, ambasadorka marki Bakalland

Winogrona zbierane są ręcznie, a następnie poddawane naturalnemu procesowi suszenia na słońcu. Dzięki temu zachowują naturalnie słodki smak i wartości odżywcze. Turcja jest światowym liderem w produkcji winogron.

Turecka kuchnia: świat smaków i aromatów

Turecka kuchnia to prostota połączeń smaków i aromatów. Przyrządzane potrawy są różnorodne, co jest zasługą wpływów kuchni różnych narodów, które przed wiekami spotkały się. Tureckie stragany uginają się od świeżych owoców, przepysznych słodkich bakalii, orzechów i aromatycznych przypraw. Ich wybór jest ogromny! To miejsce, w którym każdy turysta rozpoczyna podróż po tradycyjnych tureckich smakach. W lokalnych potrawach bogactwo bakalii przynosi szczęście i powodzenie, tym którzy je jedzą.

- W naszej rodzinie, tradycyjną kuchnię turecką celebruje się od pokoleń. Przykładamy dużą wagę do tradycji i sposobu gotowania potraw. Te najlepsze, aromatyczne potrawy powstają w naszym domu w święta i na specjalne okazje. Ulubiony deser mojej rodziny – asure, przygotowujemy zawsze po udanych zbiorach winogron. Siadamy wtedy przy wspólnym stole i świętujemy, bo wiemy, że z naszych winogron powstaną doskonałe rodzynki, które będziemy mogli dodać za rok do naszego deseru – opowiada Elif, żona tureckiego plantatora.

Asure – turecki deser z bakaliami

Tradycyjne asure jest bogate w składniki i duże ilości bakalii. Według legendy jego autorem jest biblijny Noe. To najbardziej popularny turecki deser, a sposobów jego podania jest wiele. Istnieją zwolennicy jedzenia go na ciepło, zaraz po ugotowaniu, ale są też tacy, którzy uwielbiają go spożywać na zimno, czekając aż deser zmieni się w formę puddingu.

W tej potrawie najlepsze są smakowe eksperymenty, możemy dodawać lub zmniejszać ilości wybranych składników w zależności od naszych preferencji smakowych. Asure – turecki deser z bakaliami

Przepis na turecki deser asure



Składniki 500 g kaszy pęczak

200 g ryżu

100 g ciecierzycy z puszki

100 g białej fasoli z puszki

100 g suszonych moreli Bakalland

100 g rodzynek sułtańskich Bakalland

100 g suszonych fig Bakalland

100 g orzechów laskowych

100 g migdałów Bakalland

50 g cukru

150 ml wody różanej

1 owoc granatu

kilka goździków

łyżeczka cynamonu

Wykonanie

Kaszę dokładnie płuczemy i gotujemy przez ok. 10 minut. Następnie odlewamy wodę, ponownie zalewamy kaszę wrzątkiem i gotujemy do miękkości. Dodajemy cieciorkę, fasolę, wszystkie drobno posiekane suszone owoce, opłukany ryż, wodę różaną i cynamon. Gotujemy wszystko jeszcze przez ok. 15 minut. Następnie dodajemy cukier, orzechy i goździki. Mieszamy wszystko dokładnie i gotujemy jeszcze chwilę, aż składniki zmiękną.

Gotowy deser przelewamy do miseczek. Możemy jeść go na ciepło lub odstawić do wystygnięcia. Przed podaniem obficie posypujemy deser ulubionymi bakaliami, orzechami i owocami granatu. Dla złamania smaku możemy dodać odrobinę pieprzu.

Wideo Chleb z ziarnami