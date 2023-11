Ciasto marchewkowe, że palce lizać. Zobacz, jak zrobić wilgotne i pyszne ciasto marchewkowe

Ciasto marchewkowe z bakaliami, ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem, ciasto marchewkowe z rodzynkami i orzechami czy w końcu – proste i szybkie ciasto marchewkowe. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na ten pyszny wypiek. Szczególnie polecamy ciasto marchewkowo-morelowe z kremem twarogowym.

Ciasto marchewkowe to zdrowa alternatywa, gdy mamy ochotę na coś słodkiego. Ciasto marchewkowe szczególnie popularne jest w krajach anglosaskich. Nic dziwnego – jest proste w wykonaniu i pyszne.

Marchew to źródło beta-karotenu odpowiedzialnego za właściwe funkcjonowanie wzroku, przeciwutleniaczy i luteiny, a także witamin C i B6. To magiczne warzywo sprawdza się nie tylko w koktajlach i zupach, ale jest idealnym składnikiem ciast i deserów. Jak zatem przygotować ten zdrowy wypiek?

Poniżej przepisy na pyszne ciasta marchewkowe:

Proste i szybkie ciasto marchewkowe

Ciasto marchewkowe z bakaliami

Ciasto marchewkowe z rodzynkami i orzechami

Ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka

Ciasto marchewkowo-morelowe z kremem twarogowym

Proste i szybkie ciasto marchewkowe [PRZEPIS]

Proste i szybkie ciasto marchewkowe. Fot. 123 RF Składniki 4 jajka

25 dag cukru

1 cukier wanilinowy

1 szklanka oleju

3 szklanki mąki

3 szklanki marchwi- startej

2 jabłka - starte na grubym oczku

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki sody

Wykonanie

Jajka ubić z cukrem, dodawać stopniowo olej i mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą. Marchewkę i jabłka obrać oraz zetrzeć na tarce i dodać do masy. Ciasto przelać do keksówki i upiec.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich Pojawianki

Ciasto marchewkowe z bakaliami. Proste i pyszne [PRZEPIS]

Ciasto marchewkowe z bakaliami. Proste i pyszne. Fot. Joanna Tokarz Składniki 200 g cukru kryształu

150 ml oleju

3 jajka

250 g startej marchewki

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady

2 łyżki dżemu truskawkowego

200 g mąki pszennej

50 g mąki ziemniaczanej

łyżka kakao

łyżeczka sody, cynamonu i proszku do pieczenia

szczypta soli

cukier waniliowy

1/2 szklanki kokosu, startych na wiór orzechów włoskich i rodzynek

cukier puder

Wykonanie

Jajka zmiksować z cukrem kryształem, cukrem waniliowym i dżemem. Dolać powoli olej, wymieszać. Dodać startą na średnich oczkach marchewkę, oraz bakalie i czekoladę pokrojoną w drobną kostkę. Wymieszaną masę połączyć z przesianą mąką, proszkiem do pieczenia, kakao, cynamonem i sodą oczyszczoną. Dodać szczyptę soli.

Boki tortownicy wysmarować margaryną i posypać bułką tartą. Ciasto wylać do tortownicy wyłożonej na spodzie papierem do pieczenia. Piec w 190 stopniach przez ok. 70 minut. Posypać cukrem pudrem.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Ciasto marchewkowe z rodzynkami i orzechami [PRZEPIS]

Ciasto marchewkowe z rodzynkami i orzechami. Składniki 2 jajka

150 ml oleju słonecznikowego

200 g startej marchwi

200 g mąki

50 g orzechów

100 g rodzynek

150 g czerwonej fasoli z puszki

2 łyżeczki cynamonu

starta skórkę pomarańczy

szczypta zmielonej gałki muszkatołowej

Wykonanie

Rozgrzać piekarnik do 175 stopni. Wymieszać jajka, cukier i olej. Przesiać mąkę, gałkę muszkatołową, cynamon i dodać do pozostałych składników. Wymieszać aż do uzyskania jednolitej masy, a następnie dodać startą skórkę pomarańczową, marchew, rodzynki i posiekane orzechy włoskie. Mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Całość wlać do lekko natłuszczonej blachy. Piec przez 45-55 minut

Przepis pochodzi z akcji Beko #Jedzjakmistrz

Ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka [PRZEPIS]

Ciasto marchewkowe z ananasem, orzechami i kokosem oraz polewą z serka. Fot. Ewa Lenczyk-Chmielarska Składniki (blaszka 20x30 cm):

1 puszka ananasa w lekkim syropie

2 szklanki mąki

2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki soli

2 łyżeczki cynamonu

1 łyżeczka mielonego imbiru

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

3 duże jajka

3/4 szklanki cukru

3/4 szklanki maślanki

1/3 szklanki oleju

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

sok i skórka otarta z 1 pomarańczy

2 szklanki startej na grubych oczkach marchewki (ok 2-3 duże marchewki)

1/4 szklanki wiórków kokosowych

garść posiekanych orzechów włoskich

Składniki na polewę z serka: 2 opakowania śniadaniowego serka śmietankowego

1/2 szklanki cukru pudru ( lub więcej jeżeli polewa ma być słodka)

skórka otarta z 1 cytryny

sok z 1/2 cytryny Wykonanie ciasta marchewkowego

Rozgrzej piekarnik do 180C. Foremkę natłuść i wyłóż papierem do pieczenia.

Ananas odsącz i pokrój na drobne kawałki. W dużej misce wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, sól, cynamon, imbir, gałkę. W osobnej misce ubij jajka z cukrem, dodaj maślankę, olej, ekstrakt z wanilii, sok i skórkę z pomarańczy. Dokładnie wymieszaj. Dodaj posiekany ananas i startą marchewkę.

Wymieszaj suche składniki z mokrymi za pomocą łyżki lub szpatułki. Na koniec wmieszaj posiekane orzechy włoskie.

Przelej ciasto do foremki. Piecz 50 - 55 minut, do suchego patyczka. Po upieczeniu ostudź.

Wykonanie polewy

Wszystkie składniki polewy wymieszaj na jednolitą maskę. Ostudzone ciasto posmaruj polewą i udekoruj orzechami włoskimi.

Przepis Ewy Lenczyk-Chmielarskiej

Ciasto marchewkowo-morelowe z kremem twarogowym [PRZEPIS]

Ciasto marchewkowo-morelowe z kremem twarogowym. Składniki: (na tortownicę o średnicy 21 cm)

Ciasto marchewkowe:

3 jajka

szczypta soli

180 g cukru

150 ml oleju rzepakowego

200 g marchewki

200 g mąki pszennej

1 kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 kopiasta łyżeczka cynamonu

1/2 łyżki naturalnego gorzkiego kakao

1 op. orzechów włoskich Bakal

100 g moreli suszonych Bakal Konfitura morelowa: 100 g moreli suszonych Bakal

100 ml wrzątku

1 łyżka soku z cytryny Krem twarogowy: 400 g twarogu tłustego

150 g miękkiego masła

100 g cukru pudru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

2 łyżki powyższej konfitury morelowej Do dekoracji: 30 g gorzkiej czekolady + 15 g masła

kilka sztuk moreli suszonych Bakal

kilka sztuk orzechów włoskich Bakal

Wykonanie:

Ciasto marchewkowe: Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Mąkę przesiać, wymieszać z proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną, cynamonem i kakao. Marchewkę obrać, zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Orzechy włoskie posiekać, morele drobno pokroić. Jajka ubić z solą oraz cukrem do jasności i puszystości. Nadal ubijając wlewać strumyczkiem olej. Dodać startą marchewkę, posiekane bakalie i wymieszane suche składniki. Całość krótko zmiksować na najniższych obrotach miksera.

Masę przelać do tortownicy o średnicy 21 cm wyłożonej papierem do pieczenia (tylko dno). Piec w piekarniku nagrzanym do 170 st. C przez około 70 minut do tzw. suchego patyczka. Po tym czasie wyjąć i wystudzić. Nożykiem oddzielić boki ciasta od rantów tortownicy.

Konfitura morelowa: Morele zalać wrzątkiem, pozostawić pod przykryciem na 15 minut. Po tym czasie, nie odsączając morel z wody, dodać do nich łyżkę soku z cytryny i całość zmiksować na gęstą konfiturę.

Krem twarogowy: Twaróg zmielić trzykrotnie. Miękkie masło utrzeć z cukrem pudrem do puszystości, następnie dodać zmielony twaróg, ekstrakt z wanilii oraz dwie łyżki przygotowanej wcześniej konfitury morelowej. Całość zmiksować do połączenia.

Ostudzone ciasto marchewkowe przekroić ostrym nożem z ząbkami na dwa równe blaty. Dolny wysmarować pozostałą konfiturą morelową, wyłożyć ? kremu twarogowego (polecam wyciskać przez rękaw cukierniczy). Przykryć II blatem ciasta. Górę przyozdobić rozetkami kremu, oblać polewą czekoladową (czekoladę wraz z masłem stopić w kąpieli wodnej). Udekorować suszonymi morelami i orzechami włoskimi. Ciasto schłodzić w lodówce. Smacznego!

Przepis blogerki kulinarnej Justyny Dragan

Zobacz też inne przepisy na pysze ciasta:

