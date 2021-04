Szczepanowice. Po alkoholu rozbił samochód pod Tarnowem. Pijanego teścia poprosił o pomoc w jego holowaniu Paulina Marcinek-Kozioł

Do dwóch lat więzienia grozi kierowcy forda i jego teściowi za jazdę po alkoholu. Pijany 24-latek najpierw wjechał w mostek na posesji w Szczepanowicach, a potem o pomoc w odholowaniu uszkodzonego samochodu do domu, poprosił. teścia. Te, nie dość, ze też był nietrzeźwy, to 10 lat temu cofnięto mu prawo jazdy.