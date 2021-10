Szczucin. Wypadek w Szczucinie na ul. Rudnickiego, zderzenie dwóch samochodów osobowych, jedna osoba została ranna [ZDJĘCIA] Paweł Michalczyk

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do jakiego doszło minionej nocy w Szczucinie na ulicy Rudnickiego, 1.10.2021 OSP Szczucin Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w piątkowy wieczór w Szczucinie na ulicy Rudnickiego. Doszło tam do zderzenie dwóch samochodów osobowych (seata i volkswagena). Oprócz zniszczenia pojazdów, doszło również do uszkodzenia ogrodzenia jednej z posesji.