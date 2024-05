Szpital w Nowej Hucie transmitował na żywo przebieg operacji do ośrodków medycznych w 15 krajach Europy oraz do 4 szpitali w Polsce

- To był niezwykle skomplikowany przypadek, który na prowadzone przeze mnie warsztaty zaawansowanych technik laparoskopowych przewodu pokarmowego wybrałem celowo. Dlaczego? Powód jest oczywisty: uczestnikami naszego kursu są doświadczeni chirurdzy onkolodzy z Polski i Europy, od lat specjalizujący się w chirurgii jelita grubego, dlatego zależało mi na tym, aby wartość edukacyjna naszych dwudniowych warsztatów była dla nich wysoka. To pierwsze międzynarodowe szkolenie transmitowane ze Szpitala Rydygiera i chociaż nasza praca dydaktyczna zbiera w Polsce wysokie oceny, to jednak zawsze szersze audytorium inspiruje do jeszcze większych wyzwań – przyznaje prof. Andrzej Budzyński, od lat dzielący się swoimi najlepszymi praktykami klinicznymi w ramach prowadzonych kursów i spotkań warsztatowych.