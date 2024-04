Tak luksusowo mieszka królowa Doda. Jej dwupoziomowy, czarno-biały apartament w stolicy jest pełen drogich i stylowych dodatków 9.04.2024

Tak mieszka Doda

Najbardziej znany apartament Dody znajduje się na strzeżonym osiedlu Biały Kamień w Warszawie. To dwupiętrowe mieszkanie o powierzchni 140 metrów kwadratowych, a na dachu lokalu urządzono ogród. Są tam charakterystyczne czarno-białe schody oraz stylowe dodatki marmurowe. Osiedle, na którym mieszka Doda, jak i sama okolica, są prestiżowe, a lokale w tej okolicy są ekskluzywne i kosztowne. Tu mieszkają również Reni Jusis czy Maja Sablewska.

Doda i Dariusz nadal razem

Doda dzieliła się chętnie kadrami ze swojego życia. Ostatnio pokazała niezły bałagan podczas montażu telewizora w jej mieszkaniu. Na nagraniu można było dostrzec Dariusza Pachuta, z którym piosenkarka jest związana. Choć jakiś czas temu para utrzymywała, ze nie są już razem to czujni obserwatorzy wiedzieli, że prawda jest inna.

Dody metamorfoza

Doda ma za sobą wiele niekoniecznie udanych związków, ale wygląda na to, że do artystki w końcu los się uśmiechnął. Jej związek z Dariuszem Pachutem, który pochodzi z Zabrzeży w gminie Łącko nie…

Artystka nie miała szczęścia w miłości, kolejne małżeństwa kończyły się głośnym rozstaniem. Wokalistka przez lata przeszła nie tylko metamorfozę wewnętrzną, ale też zewnętrzną. Wygląd z kolejnymi koncertami i czasem na scenie zmieniał się nie do poznania.

Polska gwiazda przez lata na scenie zmieniła się niemal nie do poznania. Kiedyś największa skandalistka w kraju, dziś karierę prowadzi w bardziej stonowany sposób, ale i tak, gdy trzeba, nie gryzie się w język.

Jej fani zauważyli, że Doda dzięki swojemu partnerowi znowu jest szczęśliwa i zakochana. Para spędza ze sobą każdą wolną chwilę. Wiele ich łączy, szczególnie zamiłowanie do aktywnego spędzania czasu.

Kim jest nowy partner Dody?

Dariusz Pachut to 38-letni podróżnik i ratownik medyczny, który pochodzi z Zabrzeży, miejscowości w pobliżu Łącka. Mało kto wie, że mężczyzna jest rodowitym sądeczaninem, który kocha góry. Pierwsze informacje na jego temat zaczęły pojawiać się w mediach, kiedy uczestniczył w akcji ratowniczej na terenach gór w Albanii. Później można było o nim przeczytać w 2020 roku, gdy pomógł w spełnieniu marzenia niepełnosprawnego chłopca o wejściu na Rysy. Podróżnik zorganizował wówczas przeprawę na górski szczyt dla 7-letniego Rayyana Szczepaniaka. Chłopiec urodził się bez kości piszczelowej i stawu kolanowego, a przebieg z całej wyprawy relacjonowała redakcja National Geographic.

Jest instruktorem strzelectwa, speleo (alpinizmu jaskiniowego - przyp. red.), pasjonat kajakarstwa, skoków, kanioningu, wspinaczki lodowej i nurkowania, oraz podróży, co widać po profilach zainteresowanych, na których nie brak kadrów z dalekich wojaży. Pachut może się również dosłownie określać mianem mistrza, gdyż zdobył tytuł Mistrza Polski w brazylijskim jiu-jitsu.

Dariusz Pachut i Dorota Gardias

To jednak nie pierwszy raz, gdy o sportowcu jest głośno. Jeszcze 2021 roku był on związany z dziennikarką TVN Dorotą Gardias. Pod koniec roku 2021 pojawiły się w mediach informacje, że mimo problemów dziennikarka ma powody do radości i jest szczęśliwie zakochana. Serwisy plotkarskie wskazywały, że na egzotycznych wyprawach towarzyszy jej tajemniczy mężczyzna.