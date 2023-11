Co za ścianą hoduje sąsiad? Pytony, boa, pająki... Piękne, a czasem też niebezpieczne zwierzęta w domach sądeczan

Osoby, które kupiły gatunki dzikiej fauny i flory - płazy, gady, ptaki i ssaki oraz takie, które prowadzą ich hodowlę, są zobowiązane do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru. Taki rejestr prowadzi starostwo właściwe ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt. By hodować gatunki zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi trzeba uzyskać zgodę regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Tylko na tej podstawie możliwy jest też wpis do rejestru.

Sprawdziliśmy jakie gatunki i w jakiej liczbie zarejestrowali mieszkańcy Sądecczyzny w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. W zestawieniu królują papużki i różne gatunki ptaków. Najpopularniejsze są papugi nierozłączki fischera i czarnogłowe, a także rozella białolica. Są też sowy, sokoły i inne gatunki ptaków, jak grożący wyginięciem koronnik szary, który widnieje na fladze i w godle Ugandy.

Strach u niektórych budzą węże. W sądeckich terrariach mieszkają aż 23 pytony królewskie. Mimo nazwy są to gatunki mniejsze, sięgające 182 cm długości i ważące maksymalnie 6 kg. Do tego doliczyć trzeba też węże boa oraz pytony.