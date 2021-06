Targi EXPO w Krakowie powracają w nowej odsłonie

We wrześniu po raz 25 wystartują Targi EXPO w Krakowie. W kalendarium roi się od nowości, ale i stałych imprez wzbogaconych o elementy hybrydowe, takie jak podcasty czy streamingi. Na gości czekają m.in. Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii Reha Innovations, Targi Packaging Innovation’s połączone z Festiwalem Marketingu, Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii Horeca, Targi Wina ENO EXPO oraz oczywiście Międzynarodowe Targi Książki. Od 19 marca istniał w tym miejscu szpital tymczasowy, którego podwoje ostatni ozdrowieńcy opuścili z końcem maja. Podczas wtorkowej konferencji nastąpiło symboliczne zburzenie ściany szpitala.

FLESZ - Jedziesz na wakacje? Zabierz ze sobą paszport covidowy

- Jestem wzruszona, że nareszcie możemy mówić do żywych ludzi, mamy już dość spotkań z monitorami - powiedziała Prezes Targów Grażyna Grabowska. Prezes Targów zaznaczyła, że ponowne otwarcie Targów EXPO w Krakowie to dla niej podwójnie nowy okres nie tylko ze względu na trudny czas pandemii, ale również ze względu na 25-lecie centrum. - W tym roku Targi skończyły 25 lat. Niestety ta rocznica przypadła na czas pandemii - nie obchodziliśmy tego hucznie i tłumnie tylko w wersji online - mówiła prezes Grabowska. Zapewniła też, że EXPO wraca z nową energią oraz nowymi pomysłami do zrealizowania. - Okres pandemii był okropny i był bardzo trudnym doświadczeniem, ale nie ma co ukrywać, że wiele nas też nauczył - mówiła. Zespół musiał bowiem przygotować się do zorganizowania targów w wariancie zarówno stacjonarnym, jak i hybrydowym z naciskiem na tryb online. I mimo że nie wszystkie założenia udało się zrealizować, wiele imprez odbyło się normalnie. Imprezy, takie jak konkursy, spotkania, szkolenia czy webinary, których terminy zbiegły się z całkowitym zakazem organizacji imprez, przeniosły się do internetu, tak jak np. Konkurs Literacki im. Jana Długosza czy Konkurs Winiarski ENO EXPO, gdzie degustacja win odbywała się stacjonarnie natomiast ogłoszenie wyników online.

- Zdobyliśmy dzięki temu doświadczenie i będziemy je wykorzystywać również przy okazji organizacji targów tradycyjnych, zmodyfikowanych o to, czego się nauczyliśmy - mówiła Grażyna Grabowska Prezes Targów. Dopytana o to, jak targi w Krakowie poradziły sobie w pandemii, prezes odpowiedziała:

- Korzystaliśmy oczywiście ze wszystkich możliwych tarcz i pomocy. Jednak muszę powiedzieć, że należymy do tych szczęśliwych organizatorów, którym udało się jeszcze w marcu ubiegłego roku zrobić wielką imprezę targową dosłownie w przededniu lockdownu i w okresie jesiennym, kiedy na krótko targi zostały odmrożone zorganizowaliśmy Targi Przemysłowe oraz Targi Anty Covid EXPO, więc mieliśmy również przychody z naszej normalnej działalności - zaznaczyła. Pojawiło się również pytanie o losy punktu szczepień, który mieści się obecnie na terenie targów. - Trwają negocjacje w tej sprawie ze szpitalem Rydygiera, jednak tak długo, jak punkt będzie potrzebny, tak długo zostanie - poinformowała Grażyna Grabowska. - Można to tak zorganizować, żeby w czasie kiedy są targi i przychodzą zwiedzający, w te 2-3 dni szczepienia się nie będą odbywały - dodaje.

Jak mogliśmy się dowiedzie, Targi EXPO w Krakowie startują jesienią. O nowościach i imprezach, które na stałe zagościły w hali opowiedziała Ewa Woch - Wiceprezes Targów w Krakowie.

- Przerobiliśmy trochę imprezy stare, ponieważ zdajemy sobie wszyscy sprawę, że pewne elementy hybrydowe na stałe zagoszczą w naszych imprezach. W związku z tym nasze standardowe tradycyjne imprezy będziemy wzbogacali o elementy online, streamingowe, podcastowe, które do tej pory w naszej branży były słabo używane - zapowiedziała Ewa Woch. - Zdajemy sobie sprawę, że może to drugie półrocze będzie trudne, ale myślę, że jest parę fajnych pomysłów, które powinny zaskoczyć i później w 2022 roku będą mogły pokazać się już w swojej pełnej krasie - dodała. Pierwszą zapowiedzianą na wrzesień imprezą będą organizowane po raz pierwszy przez Targi EXPO Targi Rehabilitacji i Fizjoterapii Reha Innovations. Fizjoterapia. Nowoczesna diagnostyka. Odnowa biologiczna, które już cieszą się zainteresowaniem wystawców. - Zainteresowanie tą imprezą jest bardzo duże szczególnie, że tematem niejako przewodnim spotkań, seminariów i prezentacji będzie rehabilitacja po covidowa – mówiła Ewa Woch.

W połowie września odbędą się również Targi Packaging Innovation,s które rokrocznie podbijają Warszawę, a w Krakowie połączone zostaną dodatkowo z Festiwalem Marketingu. Ewa Woch zwróciła także uwagę na dwie starsze imprezy, jakimi są Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii Horeca i Targi Wina ENO EXPO. - To są targi, które dotyczą jednej z najbardziej dotkniętych pandemią branży, w związku z czym będziemy je tematycznie tak formatować, żeby pokazać największe problemy w branży i pomóc ludziom z tej branży stanąć z powrotem na nogi - zapowiedziała Wiceprezes Targów. Dużo niespodzianek czeka również na nas w dziedzinie targów przemysłowych. Do imprez, takich jak m.in Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO, Międzynarodowe Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych SYMAS czy Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE dołączy również nowość w postaci First European Show ASSEMBLY GO.

Mając na względzie zmieniający się rynek i potrzeby klientów w trakcie największych imprez branżowych organizowanych przez Targi w Krakowie powstaną 3 strefy: e-commerce, bhp oraz automatyki i robotyki, a to wszystko w ramach kampanii Response. Pierwsza strefa skierowana jest m.in. do dostawców oprogramowania i rozwiązań IT, firm oferujących płatności online czy agencji marketingowych, reklamowych i doradczych. Celem kampanii jest stworzenie miejsca przeznaczonego na szkolenia i prezentacje nowych technologii, które będą dopasowane do potrzeb konkretnej branży. - To nie jest tworzenie nowej imprezy tylko propozycja dla firm: przyjdźcie i pokażcie, jaką ofertę macie dla branż takich jak e-commerce, bhp ze szczególnym uwzględnieniem problemów pocovidowych, a także automatyki i robotyki, która zdecydowanie przyśpieszyła - zaznaczył Paweł Nikliński Wiceprezes Targów w Krakowie.

Na zakończenie konferencji byliśmy świadkami symbolicznego zburzenia ściany szpitala tymczasowego. - Chcemy zupełnie symbolicznie nie przecinać wstęgi, tylko zburzyć kawałek ściany, będącej pozostałością po szpitalu tymczasowym - powiedziała Prezes Targów Grażyna Grabowska.

Szpital tymczasowy uruchomiono w tym miejscu w marcu 2021 roku, pracowało w nim ponad 200 osób, z czego około 70 osób stanowili medycy ze Szpitala Rydygiera, prowadzącego tymczasową placówkę leczniczą w Expo. Ostatni pacjenci opuścili szpital z końcem maja. Jak poinformowała Prezes Targów Grażyna Grabowska sale po szpitalu są obecnie czyszczone, sprzęt jest stopniowo wywożony, demontaż boksów trwa i zgodnie z harmonogramem cała procedura ma się zakończyć 15 lipca br.