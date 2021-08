Tarnów. Burzliwa sobota na drogach pod Tarnowem, dwa dachowania, zderzenie i pożar samochodu, cztery osoby ranne, 31.07.2021 [ZDJĘCIA] Paweł Michalczyk

W sobotę na drogach w powiecie tarnowskim doszło do serii zdarzeń drogowych, w tym wypadków, w których były osoby ranne. Strażacy od rana interweniowali w Tarnowie, Rzuchowej, Bobrownikach Małych i Zalasowej. W dwóch przypadkach doszło do dachowania pojazdów. Cztery osoby zostały zabrane do szpitala.