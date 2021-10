Tarnów. Dymitr T. przyznał się, że zamordował 7-letniego syna i chciał zabić żonę. Nowe ustalenia w sprawie tragedii przy ul. Krakowskiej Robert Gąsiorek Andrzej Skórka

27-letni obywatel Ukrainy podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa swojego siedmioletniego syna Maksyma i usiłowania zabójstwa żony. Dlaczego to zrobił? W czasie przesłuchania powiedział, że „z troski o nich”. Tragedia rozegrała się we wtorek (5 października) w bloku przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie.