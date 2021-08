Tarnów. Napad na kobietę na przystanku przy ul. Lwowskiej w Tarnowie. Bandziora zatrzymał dzielny rowerzysta

Napad na przystanku przy ul. Lwowskiej w Tarnowie

60-latka wracała z zakupami z jednego z supermarketów. Z reklamówkami czekała na autobus na przystanku przy ul. Lwowskiej. Nagle stojący obok mężczyzna zaatakował ją. Kobieta próbowała się bronić, otrzymała jednak cios w głowę, po którym upadła i na chwilę straciła przytomność.

Przypadkowy świadek pomógł napadniętej kobiecie w Tarnowie

Cała sytuację zauważył przejeżdżający tamtędy rowerzysta. Rzucił się na rabusia, powalił go na ziemię i zadzwonił na policję. Do czasu przyjazdu mundurowych na miejsce obezwładniał 39-letniego mężczyznę.

Mieszkaniec powiatu tarnowskiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Okazało się, że był nietrzeźwy. Po nocy spędzonej „za kratkami” usłyszał zarzut usiłowania kradzieży rozbójniczej. Policjanci doprowadzili go do prokuratury, który nałożył na niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.