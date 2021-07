Tarnów. Nowy-stary prezes Zakładów Mechanicznych. Henryk Łabędź wybrany na kolejną kadencję szefem tarnowskiej firmy zbrojeniowej

Kiedy pięć lat temu obejmował pan funkcję prezesa Mechanicznych niektórzy dziwili się temu, twierdząc że związkowiec nie poradzi sobie na tym stanowisku. Co by im pan teraz na to odpowiedział?

Związkowiec też może być dobrym menadżerem. Na moją korzyść przemawiają przede wszystkim liczby. Zatrudnienie w firmie w ciągu tych pięciu lat wzrosło o blisko 400 osób, z poziomu 640 pracowników do blisko 1000 zatrudnionych obecnie. Dodatkowa siła robocza była konieczna, aby nadążyć z ilością zamówień. Gdy obejmowałem stanowisko firma sprzedawała rocznie produkty za ponad 60 milionów złotych. Ubiegły rok – mimo pandemii – zakończyliśmy wynikiem 215 milionów złotych, a plan sprzedażowy na ten rok jest jeszcze bardziej ambitny.

Złośliwi powiedzą, że to w dużej mierze zasługa dużych kontraktów dla polskiej armii, jak na dostawę zestawów „Pilica”, które realizują Mechaniczne…

Po części to racja. I dobrze, że tak się stało, że polskie zakłady zbroją polską armię, a nie – jak to miało miejsce dawniej – że Polska sprowadzała zdezelowany sprzęt z zagranicy za kolosalne pieniądze. Polska myśl techniczna i polscy inżynierowie nie są gorsi. Mamy bardzo dobre wyroby, które cieszą się uznaniem na całym świecie. Najlepszym dowodem na to jest to, że obecnie aż 60 procent naszej sprzedaży trafia na eksport, więc to nie jest prawda, że tak dobre nasze wyniki to tylko efekt zamówień dla polskiej armii. Doskonale wykorzystujemy swoje pięć minut i już podwoiliśmy eksport, a wciąż pojawiają się nowe zapytania.