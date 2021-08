Tarnów. Policyjna akcja na dworcu PKP w Tarnowie. Był sygnał, że na peronie widziano poszukiwanego w całej Europie zabójcę

Poszukiwany Jacek Jaworek na dworcu PKP w Tarnowie?

Około godziny 10 tarnowska policja otrzymała zgłoszenie, że na tarnowskim dworcu PKP może przebywać Jacek Jaworek, który jest poszukiwany za zabójstwo trzyosobowej rodziny z Borowców w województwie śląskim.

- Ktoś zobaczył na peronie mężczyznę, który bardzo przypominał poszukiwanego. Policjanci natychmiast zareagowali na zgłoszenie - przyznaje w rozmowie z "Gazetą Krakowską" asp. sztab. Olga Lesińska-Żabińska z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Pod dworzec momentalnie podjechało kilka radiowozów. Funkcjonariusze zlokalizowali wskazanego i go zatrzymali. Po dokładnym sprawdzeniu tożsamości okazało się, że to nie poszukiwany Jacek Jaworek, tylko mężczyzna, który czekał na peronie na córkę, która miała przyjechać pociągiem. Zatrzymany miał być jednak nieco podobny do poszukiwanego.

Groźny przestępca ścigany jest listem gończym

To już kolejne zgłoszenie o tym, że Jacek Jaworek może przebywać w okolicach Tarnowa. W piątek 20 sierpnia policjanci pojawili się w Jodłowej, gdzie na terenie pustostanów obok wysypiska śmieci miał ukrywać się zabójca. Zatrzymano dwóch mężczyzn, ale okazało się, że żaden z nich nie jest poszukiwanym przestępcą i zostali wypuszczeni.