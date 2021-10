Tarnów. Przedłuża się przebudowa ulicy Lwowskiej. Kierowców czekają wkrótce większe utrudnienia na remontowanej drodze [ZDJĘCIA]

Poślizg z przebudową Lwowskiej w Tarnowie

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nie udało się zakończyć prac na Lwowskiej we wrześniu. Wpływ na to miała m.in. deszczowa aura, która w ostatnich tygodniach utrudniała wykonywanie robót.

- Prace przy głównym ciągu przebudowywanej Lwowskiej są już w fazie finalnej i w najbliższych dniach ruch powinien zostać już puszczony oboma pasami po każdej z jezdni. Wcześniej musi zostać tylko ułożona ostatnia warstwa asfaltu na odcinku od ronda do potoku Małochlebówka, a także wymalowane zostanie na jezdni oznakowanie poziome – tłumaczy Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Aby można było te prace wykonać wymagana jest jednak bezdeszczowa pogoda.

Asfaltowanie oznacza spore utrudnienia w ruchu. Gdy poprzednio układano ostatnią warstwę na odcinku od ronda do szpitala korki tworzyły się już od Ładnej, a z drugiej strony stała cała al. Jana Pawła II. Kłopoty z płynnym ruchem były również na drogach dojazdowych do tych arterii. Ponieważ asfalt kładziony będzie w miejscu, gdzie Lwowska zwęża się do drogi jednopasowej – konieczne będzie wprowadzenie „wahadła”.