Tarnów przez dwa dni będzie gościł teatry uliczne i artystów z całej Europy. Do miasta wraca Ulica Festival

Każdego roku, Ulica Festival ma inny motyw przewodni. Temat tegorocznego to „Dziwne zdarzenia – reaktywacja”. Tarnów po raz kolejny gościć będzie artystów ulicznych. Wydarzenie jest bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów, a prezentowane spektakle i widowiska zawsze odbywają się przy dużej frekwencji widzów-przechodniów.

- To czas, gdy teatr, sztuka i wyobraźnia artystów z całego świata wychodzą na ulicę, by rozbawić, rozświetlić i wypełnić nowymi emocjami twój dzień. Tutaj zaskoczenie łączy się z zachwytem, zadziwienie z podziwem, a spontaniczna radość płynąca z tańca, muzyki i kolorów, zaprasza wszystkich do wspólnej celebracji życia i refleksji. Tutaj nie ma biletów, ani rezerwacji miejsc. Wystarczy, że przyjdziesz… - zapraszają do udziału w festiwalu organizatorzy.