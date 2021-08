Tarnów. Zieleń ma pojawić się na przystankach autobusowych w Tarnowie. Na razie na trzech wiatach przy al. Jana Pawła II i ul. Błonie

Zielone przystanki w Tarnowie

Obecnie „zieloną instalację” można zobaczyć w okolicach Góry św. Marcina. To właśnie na ulicy Zuchów powstał pierwszy w Tarnowie przystanek porastający bluszczem. Miasto jednak chce, by takich wiat było więcej. Już we wrześniu powinny pojawić się trzy kolejne. Zarząd Dróg i Komunikacji podpisał już umowę z wykonawcą dwóch, trwa wyłonienia trzeciego. Dwa zielone przystanki powstaną przy alei Jana Pawła II - na skrzyżowaniu z ulicami Słoneczną i Do Prochowni. Trzeci natomiast na skrzyżowaniu ulic Nowodąbrowskiej i Błonie.