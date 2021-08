Tarnowiec. Awaryjne lądowanie awionetki w polach pod Tarnowem. Samolot zatrzymał się w chaszczach. AKTUALIZACJA

Samolot awaryjnie lądował w Tarnowcu

Do zdarzenia doszło we wtorek (03.08) przed godziną 9. Lekki samolot z dwiema osobami na pokładzie wylądował w chaszczach w rejonie ulicy Południowej w Tarnowcu, niedaleko linii kolejowej z Tarnowa do Krynicy.

Na miejscu pojawili się strażacy, ale nie musieli interweniować. Nikomu nic się nie stało, a pojazd nie stwarzał zagrożenia. Miejsce wypadku pilnują policjanci.

To był lot szkoleniowy

Jak ustalili funkcjonariusze podczas wykonywania lotu szkoleniowego ultralekkim samolotem, na trasie Łososina Dolna – Tarnów doszło do awarii silnika. 47-letni pilot lecący z 33 -letni kursantem podjął decyzję o lądowaniu maszyny. Na dogodne miejsce do manewru wybrał on łąkę w Tarnowcu. Próba lądownia zakończyła się pomyślnie. Pilot „ posadził” samolot na trawiastym terenie. Jednak podczas wytracania prędkości doszło do uszkodzenia koła. Na szczęście załoga samolotu cała i zdrowa bezpiecznie opuściła maszynę.