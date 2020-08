Tarnowska Nagroda Filmowa jednak dojdzie do skutku. Ale z ograniczeniami z powodu pandemii. Sprzedaż biletów już wystartowała

Choć termin popularnego festiwalu filmowego stał pod znakiem zapytania z powodu pandemii kornawirusa, organizatorom udało się wszystko dopiąć na ostatni guzik i dostosować do wymogów obecnego reżimu sanitarnego.

[cyt ]- Było to nie lada wyzwanie, ale jesteśmy przygotowani na festiwal. Będzie on inny, ale na pewno nie gorszy niż zwykle. Na miarę naszych możliwości i panujących warunków – podkreśla Tomasz Kapturkiewicz, dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury.[/cyt]

Termin TNF był przesuwany dwukrotnie. Pierwotnie miał odbyć się w maju, później przeniesiono go na czerwiec. Ostatecznie dojdzie do skutku na początku września.

Przedsprzedaż biletów a kasie kina i online właśnie się rozpoczęła. Ze względu na pandemię widownia kina "Marzenie" wypełniona może być jedynie w 50 procentach.

- Chcieliśmy zachować ciągłość festiwalu i nie gubić jednej edycji, dlatego czekaliśmy na wytyczne w jakich warunkach będziemy mogli go zorganizować. Przyświecał nam cel, że festiwal to jest spotkanie widza z filmem, widza z twórcą, widza z widzem, twórcy z twórcą. Było to wyzwanie, ale po pewnych zmianach zachowaliśmy jego nadrzędną zasadę - mówi tłumaczy Anna Grygiel, dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej.