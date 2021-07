Te cięcia to HIT NA WAKACJE 2021! Fryzury na lato, które odmładzają, optycznie wyszczuplają i podkreślają urodę. Pasują każdej kobiecie! Anna Nowak

Zobacz galerię (21 zdjęć) Modne fryzury odmładzające na lato. Dodają uroku i optycznie wyszczuplają. Użyj strzałek lub gestów, aby zobaczyć najmodniejsze inspiracje i trendy fryzjerskie! [ZDJĘCIA] Kristijan Arsov/unsplash.com Zobacz galerię (21 zdjęć)

Wśród modnych i odmładzających fryzur na wakacje, bez wątpienia na samym szczycie znajduje się bob. Jego uniwersalność sprawia, że pasuje każdej kobiecie, a odpowiednie cięcie ogranicza czas przeznaczony na układanie go i spędzanie wielu godzin przed lustrem. Na lato poszukujemy lekkich i zwiewnych fryzur - takie właśnie prezentujemy w galerii! Podpowiadamy też, że jak dobrać odpowiednią do kształtu twarzy, aby podkreślić w nas to, co najpiękniejsze i optycznie odmłodzić. Najmodniejsze fryzury na lato zobaczycie po kliknięciu w galerię!