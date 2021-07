Te znaki zodiaku twardo stąpają po ziemi. Wiedzą, czego chcą od życia, mają swoje zdanie i znają swoją wartość [HOROSKOP] 24.07 OPRAC.: KC

Które znaki zodiaku idą pewnym krokiem przez życie? Według horoskopu to zazwyczaj te, charakteryzujące się pewnością siebie i odwagą. Posiadają także umiejętność podejmowania ryzyka, ale również potrafią wyciągać wnioski z niepowodzeń i złych decyzji. To niekoniecznie osoby o analitycznych umysłach, a obdarzone dobrą intuicją. Często mówi się o nich, że urodzili się pod dobrą gwiazdą, aczkolwiek warto pamiętać, że wszystko co osiągnęli, to owoc ich ciężkiej pracy. Jesteś na liście osób twardo stąpających po ziemi? Sprawdź horoskop!