Tłumy klientów na wielkim otwarciu pierwszego Aldi w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

Tłumy odwiedziły dziś (15 września) Centrum Handlowe Europa II, gdzie w miejsce Intermarche powstał sklep Aldi. Już od samego rana klienci ustawiali się pod wejściem do budynku, aby skorzystać z oferty pierwszego sklepu tej sieci w Nowym Sączu. Chętnych do robienia zakupów nie brakowało. Kolejki były nie tylko przed wejściem, ale również do kas.