Tokio 2020. Protest podczas ceremonii otwarcia igrzysk. „No Olympics!”

Igrzyska podzieliły Kraj Kwitnącej Wiśni, a jak na ironię ich hasło przewodnie do „Zjednoczeni emocjami”. Ceremonia miała barwnie opowiedzieć o Japonii (głównym elementem scenografii była oczywiście góra Fuji z olimpijskim zniczem na szczycie) i japońskiej duszy, ale okrzyki z zewnątrz pozbawiły ją lukru i prowokowały pytania. Miała być skromniejsza, jak zapowiadali organizatorzy, ale żadnych oszczędności nie było tu widać. Po fajerwerkach protestujący byli jeszcze głośniejsi.

Byli jednak w piątek też tacy, którzy pod stadion przychodzili zrobić sobie zdjęcie z olimpijskim logo, przyglądali się gościom, być może chcąc wśród nich wypatrzyć jakiegoś znanego sportowca. - Mieszkam niedaleko, chciał choć poczuć tę atmosferę - mówił starszy mężczyzna.

- Na te spolaryzowane nastroje nakłada się polityka. Dla przeciwników rządu igrzyska, zwłaszcza w takim kształcie, to okazja do krytyki. Gdyby sondaże dotyczące zawodów olimpijskich uwzględniały preferencje polityczne, to łatwo byłoby narysować linię podziału wśród przeciwników i entuzjastów igrzysk – twierdzi Kazuyoki Sakamoto z dziennika „Sankei Shimbun”.