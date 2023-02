Tragiczny pożar domu koło Olkusza. Z ogniem walczyło 41 strażaków. Wyciągnięty z budynku mężczyzna zmarł mimo reanimacji Paweł Mocny

W Imbramowicach (gmina Trzyciąż) doszło do pożaru budynku mieszkalnego. Z żywiołem walczyło 41 strażaków. W jednym z pomieszczeń, do których ogień nie dotarł strażacy odnaleźli mężczyznę. Po wyciągnięciu go z płonącego budynku podjęto próbę reanimacji. Niestety bezskutecznie.