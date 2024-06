Tranzyt Księżyca nad Giewontem. Co za widok ZDJĘCIA

Widok Księżyca wyłaniającego się zza Giewontu, to dość rzadkie zjawisko, które można zaobserwować tylko kilka razy w roku. Na tą chwilę czekają zarówno fotografowie, jak i turyści. Obserwacja zjawiska wymaga bardzo dobrej znajomości topografii terenu, żeby ustawić się dokładnie w miejscu zapewniającym możliwość obserwacji krzyża na szczycie góry na tle tarczy Księżyca. Zjawisko trwa ok. 1 min. Dzięki punktowi odniesienia w postaci szczytu góry widać jak szybko przemieszcza się ten naturalny satelita Ziemi, a jego prędkość, to ponad 1 km/s.

Tranzyt księżyca nad Giewontem udało się zaobserwować i sfotografować w nocy ze środy na czwartek (19/20 czerwca) z Kościelisko koło Zakopanego.