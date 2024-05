Trwa rozbudowa Energylandii. Otwarto siódmą strefę rozrywki. Znamy kolejne plany, powstaną nowe atrakcje! Zobacz zdjęcia i wideo

Trwa rozbudowa Energylandii. Znamy plany, powstaną nowe atrakcje!

W planach jest także budowa hotelu składającego się z dwóch części: noclegowej i konferencyjnej. Ma on oferować 120 pokoi z 530 miejscami noclegowymi. Znajdą się tam sale konferencyjne, bankietowe, restauracje, kawiarnie, strefa SPA i punkty usługowe.

- W planach jest budowa krytego aquaparku, z którego będzie można korzystać przez cały rok. To kolejny krok w kierunku rozwoju parku rozrywki, tak, aby stał się całoroczną atrakcją - zdradza Justyna Dziedzic, dyrektor ds. marketingu Energylandii.

Energylandia obecnie to już jeden z największych lunaparków w Europie, a to tak naprawdę dopiero początek inwestycji. Docelowo Energylandia ma zajmować blisko trzy razy większą powierzchnię niż obecnie, czyli aż 300 ha.

Otwarto siódmą już strefę rozrywki. Co znajdziemy w Sweet Valley?

Choco Chip Creek to roller coaster, który oferuje przejażdżkę torem o długości 1200 metrów. Składa się on z pociągu przypominającego lokomotywę parową oraz wagoników, zabierając na pokład 32 pasażerów. Podczas jazdy po konstrukcji o wysokości 16,5 metra osiąga się prędkość 55 km/h. Z kolei wagoniki Honey Harbour rozwijają prędkość do 46 km/h. Coaster ma 11,7 metra wysokości oraz 254 metry długości trasy.