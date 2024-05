Szkieletory Krakowa. Niedokończone od dekad budynki. Dlaczego przerwano te budowy?

Dlaczego te stojące od lat koszmarne szkieletory nie są rozbierane, a teren uwalniany dla innych inwestycji? Polskie prawo nie wyznacza terminu, kiedy dana budowa musi się zakończyć. Tak, pozwolenie budowlane ma swoje ograniczenia. Od chwili uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę nie może minąć więcej niż trzy lata od rozpoczęcia robót budowlanych. Po tym okresie, jeżeli nie rozpoczęto budowy, potrzebne będzie nowe pozwolenie. Nowe pozwolenie na budowę będzie potrzebne także, jeśli roboty zostaną przerwane na dłużej niż trzy lata. To jednak oznacza, że wystarczy dokonywać regularnych wpisów w dzienniku budowy by uznana została ona za trwającą, wystarczy dokonać niewielkich zmian na placu budowy by faktycznie uznano że prace postępują.