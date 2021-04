Trzebinia. Nietrzeźwy kierowca zdewastował pałką samochód. Zabarykadował się w garażu przed policjantami

Już kilkanaście minut później samochód ten został zauważony na jednej z ulic w Trzebini. Kierujący autem na widok radiowozu z włączonymi sygnałami uprzywilejowania podjął ucieczkę, która zakończyła się w garażu na jednym z osiedli w Trzebini. Tutaj, kierowca fiata wjechał do garażu i od wewnątrz go zabarykadował.

Pomimo wezwania do natychmiastowego otworzenia drzwi mężczyźni nie reagowali. W związku z powyższym podjęto decyzję o powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej i siłowym wejściu do garażu. Po kilkunastu minutach jednak zamknięte w środku osoby dobrowolnie otworzyły drzwi

- informuje mł. asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.

Dwóch 25-latków zostało przesłuchanych w charakterze świadka, natomiast 28-latkowi, który kierował fiatem i uszkodził szyby w obcym samochodzie, przedstawiono zarzuty m.in. uszkodzenia mienia, kierowania samochodem po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości, będąc już wcześniej prawomocnie skazanym za to samo przestępstwo oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat pozbawianie wolności. Mężczyzna poniesie również konsekwencje naruszenia przepisów sanitarnych, gdyż w czasie zdarzenia miał przebywać na kwarantannie domowej o czym został powiadomiony Sanepid.