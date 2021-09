"Trzy siostry”, Lem, Zaucha. Teatr Scena STU gotowy na nowy sezon

Przed nami mocny początek sezonu w STU, trzy premiery. Co zobaczymy?

Chcemy pokazać spektakle, które przygotowaliśmy jeszcze w czasie pandemii, ale nie było okazji oficjalnie z nimi wystartować i takie, nad którymi pracujemy w naszym normalnym trybie – i od takiej sztuki zaczniemy. „L do L”, czyli spektakl oparty na listach Ewy Lipskiej i Stanisława Lema, w którym pokażemy trochę inne oblicze pisarza - nie będzie futurysty, a człowiek, który czuł. Opowiemy o jego stosunku do miłości, wspomnień, snów. To będzie zupełnie inna niż wszystkie spodziewane i znane odsłony Lema. Premiera już w najbliższą niedzielę 12 września, w setną rocznicę urodzin pisarza. Tydzień później, w weekend 18 i 19 września - dwa wieczory premierowe ze względu na podwójną obsadę - spektakl, który powstawał w czasie pandemii, komedia „Kiedy sobie znowu umierała” Nadieżdy Ptuszkiny, ze wspaniałą rolą Anny Tomaszewskiej. Tytuł może nie brzmi komediowo, ale to właśnie rosyjski dowcip. Ptuszkina wspaniale analizuje, zwłaszcza kobiety i robi to w niezwykle dowcipny sposób. Kolejny weekend i kolejna premiera - spektakl, który szykowaliśmy na nasze 55-lecie 20 lutego, ale byliśmy wówczas zamknięci, więc czekał na odpowiedni moment - „Trzy siostry” Czechowa w interpretacji Krzysztofa Jasińskiego, 24 i 25 września, najważniejsza premiera sezonu.