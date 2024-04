Kraków i Małopolska świętują 20-lecie wstąpienia Polski do UE. Kalendarium wydarzeń

29 kwietnia, Rynek Główny„Polonez wiosenny” Baletu Cracovia Danza Balet Cracovia Danza zaprasza do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Tańca. W poniedziałek, 29 kwietnia, o godz. 14.00, na Rynku Głównym przy pomniku Adama Mickiewicza odbędzie się prezentacja „Poloneza wiosennego”, po której widzowie zostaną zaproszeni do wspólnego tańca.

30 kwietnia, Mały Rynek, piknik rodzinny We wtorek, 30 kwietnia, w godzinach 15.00-18.00 na Małym Rynku w Krakowie odbędzie się rodzinny piknik. Odwiedzający będą mieli okazję skosztować kuchni polskiej i europejskiej, a czas zgromadzonym umilą występy wokalistów i zespołów artystycznych, również zagranicznych. Będzie to doskonały sposób na promocję kultury państw Unii Europejskiej. W programie znalazły się także quizy językowe i konkursy z nagrodami.

– Zapraszam wszystkich do radosnego świętowania. Odśpiewajmy wspólnie z chórem Kantorei Sankt Barbara „Mazurka Dąbrowskiego” oraz „Odę do radości”. Pokażmy naszą dumę z bycia częścią europejskiej rodziny! – mówi wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Gorlice

1-5 maja, Festiwal Światła

Od 1 do 5 maja (środa-niedziela) Gorlice staną się najjaśniejszym i najbardziej kolorowym miejscem w Małopolsce! Zapraszamy na Festiwal Światła i niezwykłą podróż z pokazami świetlnymi, laserowymi i pirotechnicznymi. Będą mappingi i zapierająca dech w piersiach aleja światła. Muzyczną scenę zdominują między innymi Dawid Kwiatkowski, Julia Żugaj, Armia, Ceti i Magdalena Koszyk!

Tarnów

30 kwietnia, godz. 19.00, Rynek, „Tanecznym Krokiem do Europy”

W tanecznych rytmach tarnowianie będą celebrować dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Impreza będzie miała charakter rodzinny, skierowana jest do osób w każdym wieku. Na uczestników czeka wiele atrakcji, w tym uwielbiane podczas wakacyjnych potańcówek na Tarnowskim Rynku polskie i zagraniczne przeboje, które zapewnią doskonałą atmosferę do tańca. Dodatkowo, na uczestników czekają efektowne pokazy taneczne w wykonaniu formacji z renomowanego Studia Tańca Honorata, które z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń.

1 maja, godz. 19.00, Pasaż Odkryć – balkon, Rynek

Wykonanie hymnu Unii Europejskiej na gitarach elektrycznych.