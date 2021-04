Trzynaście rozbitych gangów, ponad 260 kilogramów przejętych narkotyków, zatrzymani kibole. Oto wyniki działań krakowskiego CBŚP w 2020 roku

Kraków. WIOŚ „na oko” twierdzi, że odpady nie są niebezpieczne. Ekspert od składowisk odpadów zarzuca inspektorom skrajny nieprofesjonalizm

Beczki zawierające chrom składowane na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich nie są odpadami niebezpiecznymi - tak twierdzą po oględzinach pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Prof. Mariusz Czop z AGH, badający składowiska odpadów uważa, że zapewnienia inspektorów to skrajny brak profesjonalizmu, bo opieranie się na tym, co napisane jest na kartkach przyczepionych na beczkach jest bardzo naiwne. - W tych pojemnikach może być wszystko, dlatego trzeba to dokładnie sprawdzić i dopiero wtedy mówić, czy coś jest bezpieczne czy nie – dodaje prof. Mariusz Czop.