Turystyczny hit Starego Sącza robi furorę! Leśne molo przyciąga tłumy, choć jeszcze nie jest otwarte. Gdzie bezpiecznie zaparkować?[ZDJĘCIA] Joanna Mrozek

Jeszcze nie jest otwarta, a już robi furorę. Atrakcja na Miejskiej Górze w Starym Sączu wraz ze szklanym pomostem i platformą widokową stała się hitem turystycznym. Szczególnie w weekendy jest oblegana. Kilka dni temu doszło do sytuacji, że parkujący samochody zastawili wjazdy do prywatnych posesji, a nawet zablokowali drogę. Wszystko by móc zobaczyć słynną atrakcję. Gmina podała, gdzie zaparkować za darmo i bez obawy, że dostanie się mandat.