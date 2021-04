Tworzy domy przypominające chaty hobbitów z Władcy Pierścieni. Nazywają go góralskim Gaudim. Kim jest? Zaskoczenie! 23.04.2021

Jak mówi Sebastian Pitón, w swojej pracy inspiruje się katalońskim architektem Antonim Gaudim. Jednocześnie czerpie też ze spuścizny Stanisława Witkiewicza, twórcy tzw. stylu zakopiańskiego, nazywanego też podhalańskim i witkiewiczowskim.

W moim przypadku fascynacja prostotą u Witkiewcza była poszukiwaniem formy doskonałej, którą mamy w naturze. Tam nie ma linii prostych wszystko jest organiczne, obłe, doskonałe - podkreśla architekt z Kościeliska

Efektem tej fascynacji są niezwykle plastyczne projekty wykonane przede wszystkim w drewnie.

W projektach zachowana jest forma tradycyjna, bryła ogólna czyli np. półszczytowy dach. Jednak patrząc na budynek z bliska, każdy może przekonać się, że coś jest innego w tych projektach. Coś, co nie do końca pasuje do tej tradycyjnej formy. To liczne krzywizny, obłe kształty dachu, zakręcone schody czy kominy rodem z bajki. Wielu dopatruje się w pracach Pitonia nawiązań do sztuki hiszpańskiego twórcy Antonio Gaudiego. Sam projektant podkreśla swoją fascynację twórczością tego architekta. Nie kryje, że w swoich realizacjach czerpie z dorobku artystów secesyjnych.