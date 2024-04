Zagrają na wszystkim, co im wpadnie w rękę. Ruszył kolejny cykl niezwykłych koncertów

- Cykl "Interakcje" to koncerty otwarte, nie trzeba się przejmować tym, że muzyka będzie za trudna, czy tylko dla profesjonalistów. Każde spotkanie inicjujemy rozmową z zaproszonymi gośćmi na temat muzyki, potem jej słuchamy, a po koncercie można porozmawiać z muzykami. To są bardzo odkrywcze spotkania i jeśli ktoś ma obawy przed tym, że muzyka nowoczesna jest niezrozumiała, to właśnie podczas "Interakcji" może się z nią zmierzyć w bezpiecznym otoczeniu. Także muzyka jest zróżnicowana, choć staramy się, by były to nowe kompozycje, niektóre nawet sprzed kilku miesięcy - wyjaśnia Emilia Stefańska. - Naszą misją jest pokazanie, że muzyka współczesna to jest obszar, gdzie można się dobrze bawić, można eksplorować i eksperymentować.