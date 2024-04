Gwiazdy kina już w Krakowie. Rozpoczęła się 17. edycja festiwalu Mastercard Off Camera

- Hasło, które przyświeca tegorocznej edycji naszego festiwalu jest bardzo proste, ale chcieliśmy, żeby trafiało prosto w serce. To hasło brzmi "Kino to twoja historia". Podczas najbliższych dziesięciu dni będziemy pokazywać nasze historie, państwa historie i tych, którzy żyją naprawdę na całym świecie – zapowiadał podczas konferencji otwierającej festiwal Michał Zalewski, rzecznik prasowy festiwalu Off Camera.

3 maja - także w w Kinie Kijów - odbędzie się pokaz specjalny filmu „Dyrygent” w reżyserii Andrzeja Wajdy ze specjalnym udziałem Andrzeja Seweryna, który w rozmowie z Grażyną Torbicką opowie o współpracy z reżyserem.

Andrzej Wajda jest także patronem nagrody przyznawanej laureatom Konkursu Głównego "Wytyczanie Drogi". W tym roku o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy i 25 tys. dolarów ubiega się dziesięć filmów: "78 days" (reż. Emilija Gašić), "Empty Nets" (reż. Behrooz Karamizade), "Forever-Forever" (reż. Anna Buryachkova), "Paradise is Burning" (reż. Mika Gustafson), "Power Alley" (reż. Lillah Halla), "She Came at Night" (reż. Jan Vejnar, Tomáš Pavliček), "Silent Roar" (reż. Johnny Barrington), "The Hypnosis" (reż. Ernst De Geer), "The Quiet Maid" (reż. Miguel Faus), "Tyle co nic" (reż. Grzegorz Dębowski).