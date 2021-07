Uniwersytet Rolniczy buduje centrum, które będzie pracować nad żywnością przyszłości Małgorzata Mrowiec

Przy ulicy Balickiej w Krakowie wznoszone jest Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. To inwestycja Uniwersytetu Rolniczego. We wtorek (6 lipca) uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę Centrum. W nowym ośrodku naukowcy zyskają szansę prowadzenia badań np. z zakresu produkcji żywności bogatszej w składniki odżywcze, a pozbawionej alergenów, żywności ekologicznej i regionalnej, tworzenia nowych systemów pakowania i magazynowania jedzenia czy przetwarzania odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego. Uczelnia liczy na współpracę przede wszystkim z małymi i średnimi z przedsiębiorstwami, które produkują i przetwarzają żywność, a nie mają laboratoriów, w których można by testować nowe produkty.