UrbanTalk. Kolejna debata Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Tym razem o ekologii z młodymi

25 października 2021 roku kilkanaście szkół z Małopolski połączyło się ze sobą online by porozmawiać m.in. o tym czym jest dla nich ekologia, czy dobrze czują się w swoim mieście, jakie zielone inicjatywy podejmują w swojej szkole.

Młodzież dzieliła się sprawdzonymi pomysłami na nadanie drugiego życiu książkom, omawiała segregację odpadów w szkole czy chwaliła się zbiórkami odzieży dla lokalnych domów opieki społecznej i domów dziecka.

- Co roku jako Samorząd Uczniowski organizujemy kiermasz książek dla naszych młodszych kolegów i koleżanek. To szansa na oddanie lub sprzedaż niepotrzebnych nam już podręczników. Po co kupować nowe? Możemy przecież dać naszej książce drugie życie. W tym roku na szkolnym kiermaszu zebraliśmy 600 książek czekających na nowego właściciela – mówi uczennica Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach.