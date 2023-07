Urządzenie do łatwego mierzenia poziomu cukru we krwi opracowane na AGH może stać się wielką szansą dla cukrzyków

Przypomina alkomat

Diabetomat podpięty do telefonu

Badacze z AGH skonstruowali więc najpierw czujniki wykrywające cztery wspomniane związki, potem odpowiednią matrycę, a następnie całe urządzenie przypominające alkomat i roboczo nazwane diabetomatem. Pozytywnie przeszło ono praktyczne testy, a jego poszczególne rozwiązania techniczne (w sumie dziewięć) zostały opatentowano zarówno w polskim, jak i europejskim Urzędzie Patentowym. W tym roku powstała jego kolejna, zmodernizowana wersja. Autorzy opracowali też sposób podpięcia diabetomatu do telefonu komórkowego, co pozwala na przesyłanie danych i monitoring pacjentów.

Poprawa jakości życia chorych

Diabetomat może zmienić życie milionów ludzi chorujących na cukrzycę na całym świecie. Teraz muszą oni sprawdzać poziom cukru we krwi (nieraz kilka razy dziennie) nakłuwając palec i pobierając krew na specjalny pasek, a następnie analizując ją w glukometrze. Jest to dość skomplikowane, bolesne i czasochłonne. Tymczasem urządzenie naukowców z AGH pozwala zmierzyć poziom cukru w sposób bezbolesny, łatwy i w ciągu kilku sekund. A to oznacza niezwykłą wręcz poprawę jakości życia chorych. Dzięki temu diagnostyka cukrzycowa może stać się bezinwazyjna i bezstresowa, co ma ogromne znaczenie dla dzieci i osób starszych.

Urządzenie może być używane na co dzień przez cukrzyków, przez wszystkich, którzy chcą kontrolować swój poziom cukru, a także do badań przesiewowych w szpitalach, domach opieki, szkołach czy sanatoriach.

Konferencje naukowe

By jednak diabetomat mógł wejść do użytku medycznego konieczne jest poddanie go badaniom klinicznym. Jest to procedura bardzo kosztowna. W tym celu obaj wynalazcy założyli spółkę startupową, pozyskali też dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Weszli we współpracę z jedną ze spółek giełdowych, z którą wspólnie poszukują funduszy. Koszt badań klinicznych idzie bowiem w miliony złotych.