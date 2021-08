Utrudnienia w Podolszu (gmina Zator). Na drodze wojewódzkiej 781 rusza budowa ronda w ramach powstającej obwodnicy Podolsza [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Od poniedziałku na drodze wojewódzkiej 781 w Podolszu rozpocznie się budowa ronda. Drogowcy zapowiadają, że na zajętym odcinku będzie obowiązywał ruch wahadłowy Google Maps Zobacz galerię (5 zdjęć)

Od poniedziałku, 31 sierpnia na drodze wojewódzkiej 781 w Podolszu (gmina Zator) kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Jest to związane z powstającą obwodnicą Podolsza, w ramach której przy wjeździe od strony Jankowic (gmina Babice) zbudowane zostanie rondo. Drogowcy zapowiadają wprowadzenie ruchu wahadłowego, co jeszcze spotęguje problemy z jazdą. Droga 781 jest jedną z głównych tras prowadzących z Krakowa do parku Energylandia.