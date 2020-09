Uwaga! W Krakowie będzie burza z gradem. O której godzinie?

Wedle prognoz nad miastem wystąpią burze z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a także porywami wiatru do 70 km/h, lokalnie do 90km/h. Miejscami możliwe opady gradu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska określono na 80 proc.

Służby ratownicze apelują, aby usunąć z parapetów okien oraz balkonów ciężkie przedmioty. Zalecają też, aby nie parkować samochodów w pobliżu drzew, billboardów i słupów linii energetycznych. W czasie silnego wiatru spadające gałęzie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób.