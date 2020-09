Uzdrowiska w Rabce i Szczawnicy - mimo czerwonej strefy - znów mogą przyjmować pacjentów

O to m.in. zabiegał w ubiegłym tygodniu Leszek Świder, burmistrz Rabki-Zdrój – miejscowości kojarzonej i sanatoriów i żyjącej z ruchu pacjentów uzdrowiskowych.

- Na bazie liczby osób zamieszkałych w uzdrowisku, u których zdiagnozowano COVID 19, wyrażamy swoje wątpliwości co do konieczności zamykania wszystkich zakładów lecznictwa uzdrowiskowego położonych w Rabce-Zdroju" – napisał kilka dni temu burmistrz Leszek Świder do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Uzasadnił to faktem, że osoby kierowane do sanatoriów przechodzą wcześniej badania w kierunku koronawirusa. - Incydentalne przypadki zarażenia nie powinny stanowić podstawy do podejmowania tak drastycznych dla miejscowości uzdrowiskowych decyzji – dodał Świder.

Jego apel okazał się skuteczny. Minister Zdrowia w piątek 28 sierpnia wydał nowe rozporządzenie, które dopuszcza w czerwonej strefie działalność uzdrowiskową.